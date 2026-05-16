Pocos maestros de los Altos realizan mitin

Con una asistencia de menos de 50 docentes, la coordinadora regional de los Altos de Chiapas de la CNTE realizó un mitin político en la salida de la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez en el que exigieron, tanto la abrogación de la Ley del ISSTE 2007 como la instalación de la subcomisión mixta de cambios en San Cristóbal.

Citados a las 9 de la mañana, los maestros iniciaron el mitin alrededor de las 10, cerrando el paso a automóviles por alrededor de 20 minutos. En el marco del Día del Maestro, señalaron que la ley del Issste de 2007 les impone una edad de jubilación a partir de los 60 años, cuando llegan con enfermedades.

De igual forma, insistieron en que la instalación de la subcomisión mixta debe instalarse en San Cristóbal y no en Tuxtla Gutiérrez. Esta mesa, indicaron, es a través de la cual los docentes hacen su cambio de lugar de trabajo.

Recordaron que hace un año, la instalación de dicha mesa en la capital del estado violentó los derechos de los trabajadores con mayor antigüedad y que hubo quien pasó más de 24 horas en las instalaciones para ejercer su derecho de cambio.

“Hasta el momento no hay respuesta , se han hecho de la vista gorda”, denunciaron los profesores, quienes detallaron que mantiene comunicación constante con Marco Antonio Morales Vázquez, presidente de la subcomisión comisión mixta de relaciones laborales del nivel de educación indígena, mismo que “no responde a sus mensajes”.

Sobre la poca convocatoria lograda, los docentes argumentaron que la propia autoridad desincentivo la asistencia, llamando ese mismo día a quienes cumplieran 30 años de antigüedad para recibir apoyos.