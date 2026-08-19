Pocos usuarios se resisten al registro obligatorio

Usuarios de líneas telefónicas con terminación cero que fueron suspendidos luego de que el pasado 15 de agosto se venciera el plazo para vincular las líneas, han buscado ayuda en los centros de atención de las empresas que les dan servicio, muchos buscan que se reanude su servicio, no obstante, hay algunos que se resisten.

Un día después de la fecha límite empezaron los bloqueos a los números con terminación cero de manera sistemática durante los tres días posteriores, sin embargo, han aclarado que las líneas no se pierden y se recuperara el servicio de manera inmediata una vez que hagan la vinculación ya sea desde el celular a través del portal web o aplicación de su compañía telefónica, o bien en un centro de atención a clientes para lo que se requiere la identificación oficial vigente con CURP.

Uno de los usuarios cuya línea fue suspendida, Osvaldo Aguilar, dijo, que el mismo domingo ya no tuvo servicio, señaló que, aunque se resiste a entregar sus datos personales por temor al mal uso de su información y a la inseguridad de su familia, dijo que no procederá a su registro.

Afirmó no confiar ni en las autoridades ni en las compañías telefónicas porque esto no es una forma de prevenir extorsiones sino de dejar expuestos al usuario, señaló que ante esta situación buscará alternativas de comunicación.

Otro de los casos doña Cecilia Solís expuso que la suspensión de su línea la dejó incomunicada y le afecta no solo laboralmente sino familiarmente porque le permite cercanía con ellos y en su trabajo es una de las principales herramientas para el desempeño de su labor, dijo que aunque suspendieron la línea telefónica, para llamadas, continúa teniendo el servicio de WhatsApp, aun con estos contratiempos dijo que no va a registrar su número y esperar a que haya una solución generalizada porque no todos están de acuerdo con esta medida.

Dijo que al momento, las compañías telefónicas no han dado una explicación clara sobre el proceso y solo les indican que deben acudir a los centros de atención a clientes para validar su identidad y reactivar el servicio, pide a la autoridad federal que intervenga y garantice el derecho a la comunicación sin condicionarlo a la entrega de datos personales.