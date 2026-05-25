Poda y desazolve: acciones preventivas ante lluvias

Ante el inicio de la temporada de lluvias y los cambios bruscos de temperatura en la capital chiapaneca, la Secretaría de Protección Civil (PC) Municipal de Tuxtla Gutiérrez realiza trabajos de limpieza en ríos, arroyos y alcantarillas, además del retiro y poda de árboles para reducir riesgos por lluvias y vientos.

El titular de la dependencia, Eder Fabián Mancilla Velázquez, informó que desde el pasado mes de enero comenzaron labores de desazolve, limpieza y desmalezado en el río Sabinal, los 23 arroyos de la ciudad, canales pluviales y más de 800 alcantarillas.

Solicitudes en árboles

Además, señaló que también se mantiene el retiro de árboles secos en espacios públicos como parques, avenidas y bulevares, principalmente aquellos que representan algún riesgo para la población durante las lluvias y los fuertes vientos.

“Lo más importante es buscar reducir riesgos de manera colectiva”, expresó.

Explicó que los permisos para poda son gratuitos y se tramitan ante la Secretaría de Medio Ambiente municipal, donde personal certificado realiza una valoración técnica para determinar el porcentaje adecuado de corte sin afectar el árbol ni poner en riesgo las viviendas.

Cifras

De acuerdo con Protección Civil Municipal, hasta el momento se han retirado alrededor de 200 árboles en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ha trabajado en la poda de más de 400 árboles que tenían contacto con líneas de media tensión.

A estas labores se suma el trabajo de Servicios Municipales, dependencia que ha realizado la poda de más de siete mil árboles considerados competencia del Ayuntamiento.

Causas

Sobre las principales causas por las que la población solicita el retiro de árboles, destacó que muchas peticiones derivan de daños a bardas, cisternas y estructuras habitacionales ocasionados por raíces o ramas.

También existen casos donde los ejemplares fueron plantados en espacios inadecuados y con el paso del tiempo generan afectaciones a viviendas, sobre todo aquellas construidas con materiales más vulnerables como lámina.