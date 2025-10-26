Podebis, una oportunidad de desarrollo regional

Los Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebis) representan una oportunidad para impulsar el crecimiento regional, pero hay que sentar las bases e implementar una intensa campaña para promocionar la llegada de nuevas inversiones, estableció el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.

Durante su reciente gira por la frontera sur, consideró que estos pueden ser bien aprovechados para la relocalización de las cadenas de suministro.

Sin embargo, consideró que en el caso de las empresas extranjeras, “la mayoría es reinversión de utilidades y traspaso entre cuentas, es decir, son movimientos fiscales entre compañías y lo que se requiere es inversión extranjera directa de nuevas empresas”.

Los Podebis Tapachula I y II, se encuentran en proceso de licitación cuyos resultados se definirán en el mes de diciembre, por lo que consideró que “eso debe llevar a hacer una ruta estratégica de sociabilidad”.

Estos “por sí solos son buenos, pero se necesitan generar las condiciones, la promoción necesaria y esto se convierta de una oportunidad a una realidad. Es momento se generar y sentar las bases para que estas oportunidades se capitalicen, se conviertan en realidades y no en mitos”, sostuvo.

Sierra Álvarez mencionó que por ello la Coparmex realizará en diciembre las sesiones de las Comisiones de Desarrollo Regional en Tapachula y posteriormente, en el primer semestre del próximo año un foro de donde surjan propuestas y tomar acciones en beneficio de esta zona que presenta grandes oportunidades para las inversiones.