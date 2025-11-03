Poder Judicial celebra nuestras tradiciones

En el marco de la conmemoración del Día de Muertos, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, acompañado de su familia, su esposa, la señora Dalal Rabban Castell, y su hija Farah, así como del director del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, José Luis Sánchez García, su esposa, Cristal Espinosa Alias, y su hijo Emiliano, disfrutaron del espectáculo de luces y sonido que envolvió la fachada principal de la sede judicial en Tuxtla Gutiérrez.

Mapping

Este mapping conmemorativo, que, acompañado del altar y las decoraciones, llenó de color, vida y tradición el recinto judicial, rindiendo homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas de nuestra identidad.

Con un ambiente de respeto, pero también festivo, integrantes de la familia judicial y visitantes pudieron disfrutar de esta experiencia visual y sonora, que estuvo disponible de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. hasta el 2 de noviembre.