Poder Judicial e Icheja firman convenio

En un marco de cooperación interinstitucional, el Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), celebraron la firma de un convenio de colaboración, con el objetivo de fortalecer acciones conjuntas orientadas a la inclusión y la capacitación, en beneficio de la población chiapaneca.

Durante el acto protocolario el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, destacó que este convenio, que contempla acciones de capacitación y de traducciones a cinco lenguas originarias de Chiapas, abona a las acciones que el Ejecutivo Estatal está implementando en la entidad para combatir el analfabetismo, por lo que esta casa de la justicia se suma a esta labor para dejar este rezago educativo y facilitar el acceso inclusivo a la justicia.

Por su parte, el director general del Icheja, Sergio David Molina Gómez, se congratuló por la concretización de esta firma, que se realiza en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, y reconoció la disposición de estas dos instituciones para sumar esfuerzos que generen justicia social a los pueblos originarios, en donde se encuentra el mayor rezago en nuestro estado.

Esfuerzo conjunto

Asimismo, la directora de la la Unidad de Mejora Regulatoria, Esther Rosario Casahonda Culebro, describió que, en esfuerzo conjunto, estas instituciones realizaron la traducción de la página web oficial del Poder Judicial del Estado de Chiapas a las lenguas originarias, con el objetivo de garantizar que las comunidades indígenas puedan acceder y comprender claramente la información jurídica y administrativa. Además de resaltar “que es el primer Poder Judicial a nivel nacional que hace la inclusión de las lenguas nativas”.

En el marco de este acto, se entregaron reconocimientos a las personas traductoras e intérpretes del Icheja que colaboraron en la traducción de la página a lenguas tsotsil, tseltal, chol, tojolabal y zoque.

Alianza

Con esta alianza estratégica, el Poder Judicial del Estado refrenda su compromiso con una justicia con un enfoque intercultural, que garantice el respeto a los Derechos Humanos y la atención digna a todas las personas, sin distingo alguno.