Poder Judicial fortalece lazos de colaboración

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario del Servicio Nacional de Empleo, Marco Cancino González, en la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez.

Encuentro

Durante este encuentro, dialogaron sobre las estrategias que comparten ambas instituciones para abonar al desarrollo social y fortalecimiento de entornos de bienestar, a través de la capacitación constante de las y los servidores.

Con la presencia de Miguel Ángel Arrazola Gamen, Brenda Azucena Hernández Hernández, José Miguel Galindo García y Alejandro Nango Núñez; el magistrado presidente reiteró la apertura del Poder Judicial para mantener puentes de cooperación institucional que contribuyan a mejorar la calidad de vida en cada región de la entidad.

En un ambiente cordial y respetuoso, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, y el presidente municipal de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar, sostuvieron una reunión en las instalaciones de la sede judicial en Tuxtla Gutiérrez.

En este encuentro, ambos servidores del pueblo dialogaron sobre la importancia del enfoque humanista que se trabaja a favor de las y los chiapanecos; asimismo, refrendaron, desde su competencia, el compromiso de continuar impulsando acciones en beneficio de la ciudadanía.