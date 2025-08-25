Poder Judicial participa en mesa de Sistematización

En el marco del compromiso permanente para garantizar los derechos humanos y atender con responsabilidad las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, el Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), que preside el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, a través de la Dirección de Igualdad de Género y Derechos Humanos, participó en la Segunda Mesa de Trabajo Interinstitucional de Sistematización de Acciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Refrendan compromiso

Con la representación de la titular de esta área, Margarita Esther López Morales, la casa de la justicia refrendó su compromiso en la construcción de una política pública sólida que permita homologar, concentrar y visibilizar los avances, resultados y buenas prácticas implementadas en la entidad. Dichos esfuerzos conjuntos tienen como finalidad consolidar en Chiapas estrategias con un enfoque integral para la atención de los municipios de la AVGM.

Este encuentro, celebrado en la Sala de Juntas Rosario Castellanos de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, y convocado por la Subsecretaría de Igualdad e Inclusión de Género, reunió a representantes de instituciones clave, entre ellas a la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Mesa de trabajo

Durante la mesa de trabajo se dio seguimiento al informe de acciones de la AVGM, privilegiando el diálogo interinstitucional para aterrizar ejercicios estratégicos que fortalezcan la coordinación y permitan articular nuevas alianzas en beneficio de las mujeres chiapanecas.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Chiapas reafirma su compromiso con la prevención de la violencia y la consolidación de una justicia con rostro humano y de paz.