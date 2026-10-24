Poder Judicial prepara una fiesta ciudadana

El Poder Judicial del Estado de Chiapas refuerza sus vínculos con la ciudadanía con programas como Acercando la Justicia y recientemente con el Festival del Día de Muertos que por cuatro días ofrecerá de manera gratuita una experiencia cultural, musical y familiar, explicó el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén.

El también presidente del Consejo de la Judicatura detalló que este evento contará con la participación del pianista Arturo Aquino, quien el 30 de octubre, a partir de las seis de la tarde, ofrecerá un concierto totalmente gratuito para celebrar la cultura y tradición.

Dijo que esta actividad se suma a la Semana Deportiva y Cultural del Poder Judicial, que se organiza para el personal de la casa de la justicia.

Pueblo

En este mismo sentido, se desarrolla el programa Acercando la Justicia al Pueblo, mediante el cual se llevan los servicios judiciales directamente a los municipios para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar un acceso más humano y cercano.

Dijo que estas acciones el Poder Judicial han logrado recobrar la confianza de la ciudadanía, pero también ha sido necesario reducir los tiempos de espera en los juzgados, eficientes en los resultados y mejorar el trato a la ciudadanía.

Todas estas acciones buscan posicionar un visión humanista de la impartición de la justicia.

Finalmente recordó que el Festival de Día de Muertos se desarrollará del miércoles 28 al sábado 31 de octubre en la explanada de PJE, en Tuxtla Gutiérrez, ubicada en libramiento Norte Oriente. El evento es gratuito y las actividades comienzan cada día a las seis de la tarde.

El programa incluye una presentación musical por noche y una expo venta gastronómica y artesanal durante los cuatro días, que incluirá la Banda de Música de la VII Región Militar, la Marimba del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, el piano de Arturo Aquino y la Big Band de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).