Poder legislativo impulsa gastronomía chiapaneca

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo, reflexión y participación en torno a la riqueza gastronómica del estado, el Congreso del Estado invita al Foro Estatal: “La Gastronomía Chiapaneca: Patrimonio Cultural, Identidad y Desarrollo para Chiapas”.

El evento realizado por las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Popular y de Cultura y la Chiapanequidad, se llevará a cabo el viernes 28 de agosto de 2026 a las 9:30 de la mañana en el Auditorio del Humanismo, en la sede del Poder Legislativo.

Con esta actividad, se reconoce a la gastronomía su valor como expresión de la identidad, patrimonio cultural y motor de desarrollo para Chiapas.

Participantes

En el encuentro participarán la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas, así como de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas.

Cabe destacar que la gastronomía chiapaneca es el conjunto de alimentos y técnicas culinarias del estado. Es fruto del mestizaje entre las culturas americana y europea.

Sin embargo, se distingue por una notable preservación de su herencia indígena.

Variedad

Esta cocina refleja en su abundante uso de la carne, especialmente la de res y la producción de queso. Un plato popular muy común es el tamal de bola y chipilín, con muchas variedades por todo el estado.

También platos como chamorro, butifarra, pan compuesto, cochito y chanfaina.

En la Sexagésima Novena Legislatura se suma esfuerzos para impulsar acciones encaminadas a preservar, promover y fortalecer la gastronomía como parte esencial de la identidad chiapaneca.