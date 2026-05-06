Poderes del Estado presentes en ceremonia de Batalla de Puebla

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, acudió a la “Ceremonia de Protesta de Bandera de los Soldados del Servicio Militar Nacional Clase 2007, Remisos y Mujeres Voluntarias”, realizada en el Campo Militar “El Sabino”, en Berriozábal, en un acto encabezado por el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar.

Ante la presencia de autoridades estatales y militares, los Poderes de la entidad refrendaron la lealtad por una visión conjunta de país, honrando también a quienes forjaron nuestro presente como nación, esto en el marco del 164.º Aniversario de la Heroica Batalla de Puebla.

En el marco de esta ceremonia que fortalece los valores cívicos, el magistrado presidente reconoció el compromiso de las y los jóvenes con la patria, así como con la construcción de una sociedad en paz y con justicia.