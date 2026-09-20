Podrán estudiantes recibir beca para transporte

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) participaron en la recién realizada Asamblea Informativa de Educación Superior sobre los Programas de Becas para el Bienestar, específicamente para la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra 2026, dirigida para este nivel educativo, así lo dio a conocer la directora del campus, Marisa Guadalupe Flores Aguilar.

Indicó que como institución de educación superior su compromiso es mantener informada a la comunidad estudiantil, sobre las oportunidades que contribuyen a fortalecer su trayectoria académica, permanencia y bienestar, a fin de evitar que abandonen sus estudios.

Encuentro

“La participación del Instituto en este encuentro permite acercar a su comunidad estudiantil información oficial y oportuna sobre los programas de apoyo económico, particularmente aquellos que contribuyen a disminuir los gastos asociados con el traslado y favorecen su permanencia”.

Indicó que se les dio a conocer que la Beca Gertrudis Bocanegra otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para gastos de transporte, hasta por 40 meses, conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes.

Instituciones públicas

El programa incluye a estudiantes de instituciones públicas de Educación Superior en Chiapas, Michoacán, Campeche, Sonora y Zacatecas. El trámite contempla el uso de Llave MX, la captura de la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la institución y el registro de información académica y de domicilio.

Además de la carga de los documentos solicitados. Es importante que las y los solicitantes descarguen y conserven el comprobante de registro y su folio para dar seguimiento a su solicitud.