La rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Juana de Dios López Jiménez, comentó que las y los estudiantes de las licenciaturas en Cirujano Dentista, Nutriología, Enfermería y Fisioterapia, podrán realizar campos clínicos, servicio social y prácticas profesionales, con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).

Lo anterior a partir de un convenio general de colaboración y otro específico en materia de Campos Clínicos que firmaron recientemente con la directora de dicha institución, Andrea Celeste Ochoa López.

Destacó que esta alianza permitirá desarrollar proyectos académicos, científicos, de investigación, capacitación, actualización profesional y educación continua, además de que se ampliarán los espacios de formación práctica para el estudiantado.

Colaboración

"La colaboración entre instituciones es fundamental para formar profesionistas con mayores competencias, sensibilidad social y compromiso con las necesidades del estado", afirmó.

López Jiménez aseguró que la suma de capacidades, experiencias y recursos permite ampliar las oportunidades de aprendizaje del estudiantado. Estas experiencias, dirigidas a los programas de Cirujano Dentista, Nutriología, Enfermería y Fisioterapia, fortalecerán sus conocimientos y competencias en escenarios reales de atención y servicios de salud.

Estos convenios representan una oportunidad para sumar capacidades y abrir nuevos espacios de colaboración especialmente en la formación de las y los futuros profesionales de la salud.

Agregó que el objetivo es que estos actos se traduzcan en "acciones concretas, mejores oportunidades para las y los estudiantes y en servicios que contribuyan al bienestar de nuestra población".