Podrás recorrer el MUCH de manera interactiva

La renovación digital del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH) busca que ahora las personas puedan disfrutar de este espacio con solo unas gafas, y marcaría una diferencia mundial en relación a lo que se está haciendo con la tecnología 3D en estos espacios.

En ese contexto, Jovani Salazar, director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas, explicó que se hará un museo interactivo en el que una persona podrá hacer los recorridos virtuales con narraciones en español.

El proyecto quedará listo, dijo, antes de concluir el 2026 y se trata de un impulso que se está haciendo por manos chiapanecas, dirigidas por el ingeniero Carlos Eduardo Velázquez.

La novedad es que ahora las personas desde la comodidad de su casa, después de descargar una aplicación, podrán hacer el recorrido interactivo con solo unas gafas. Esto también será de gran ayuda para que las personas lo puedan aprovechar en las escuelas.

Parteaguas

Jovani Salazar refirió que cualquiera que tenga internet podrá disfrutar del museo desde cualquier parte del mundo. Será, dijo, una forma de estar en el lugar al subir o bajar las escaleras y pasar a cada una de las salas con las que cuenta el sitio.

El proyecto se convertirá en un parteaguas para que Chiapas sea volteado a ver en diversas partes del mundo por la capacidad y la tecnología que están desarrollando el talento chiapaneco.

El director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas, mencionó que el MUCH presenta áreas de oportunidades y se están buscando más proyectos de mejora.

Áreas por explorar

El lugar cuenta con varias áreas para que las familias pueden disfrutar, desde los dinosaurios animados con sonidos y movimientos. También pueden observar la osamenta de un dinosaurio escala 1 a 1 que fue encontrado en Egipto.

Además, pueden hacer recorrido en un laboratorio donde se explica la ciencia, química y física, todo esto con diversos experimentos que pueden disfrutar la niñez y las familias completas.

Finalmente, comentó que se buscará que haya apoyo por parte de la iniciativa privada para que se pueda colaborar con la entrega de algunas gafas.