Podría colectivo eléctrico llegar en unas semanas

Después de que se realizaron varias pruebas de funcionamiento, servicios, rendimiento de pilas y comodidad, en un par de semanas podría estrenarse en Chiapas el primer colectivo eléctrico, gracias a un esfuerzo de inversión que analiza un grupo de transportistas.

Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas, informó que las pruebas realizadas en la capital chiapaneca tuvieron resultados positivos.

Es decir, el vehículo eléctrico reunió todos los elementos; uno de los análisis superado es que la pila soportó las horas de trabajo en la ruta 108, que en un día habitual da entre cinco y seis vueltas. Las baterías quedaron, incluso, con un 25 % de carga.

También se revisó por parte de los transportistas el consumo de energía a la hora de recargar la batería, y se llevó un costo promedio de 450 pesos en el día, cifra menor a los mil 200 que llegan a gastar para llenar el tanque de gasolina.

Es un ahorro

Eso significa, resaltó, un ahorro de alrededor del 55 % y ese recurso podría utilizarse para cubrir algunos pagos en mensualidades una vez se adquiera el vehículo.

Otros elementos igual de valiosos, dijo el líder del transporte en Chiapas, se relaciona con la comodidad de la unidad, además de los asientos individuales y climatizado, lo que hace que el usuario tenga un trayecto más placentero.

Las personas que disfrutaron de las pruebas gratuitas, realizadas en días recientes en Tuxtla Gutiérrez con la ruta 108, expresó, estuvieron satisfechas y contentas de moverse en un vehículo con mejor calidad.

Vázquez Martínez comentó que ahora viene otro análisis, a fin de encontrar a una financiera que pueda ofrecer opciones para adquirir una primera unidad.

Alternativa

“Si tenemos como mínimo un 50 % del ahorro en cuanto a combustible, tenemos la posibilidad de pagar la mensualidad con ese mismo ahorro”, remarcó.

La unidad de prueba, explicó, regresará a la Ciudad de México a fin de que se hagan unos ajustes como: la instalación de un segundo clima en la parte de atrás, timbre, además de modificaciones en los asientos.

Se espera que pronto el gremio se siente a dialogar para buscar la forma de comprar los carros. Finalmente, pidió a la población a que tengan paciencia, en el sentido de que hay un grupo de transportistas que está trabajando para brindar un servicio de calidad y con mejores unidades.