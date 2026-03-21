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ChiapasTuxtla

Podría dejar derrama económica de hasta 20 %

Marzo 21 del 2026
El presidente de la Canaco en Tuxtla Gutiérrez, hizo un llamado para mantener las condiciones de estabilidad. Cortesía
El presidente de la Canaco en Tuxtla Gutiérrez, hizo un llamado para mantener las condiciones de estabilidad. Cortesía

Como parte de las actividades que se tienen programadas para este periodo de Semana Santa, el sector comercial espera una derrama económica de hasta un 20 % debido a que crece el consumo interno.

Sobre el tema, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en la capital chiapaneca, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, informó que los negocios se suman a través de diversas estrategias.

Las buenas ventas para semana santa están relacionadas con la cantidad de personas que visitan la ciudad, lo que impulsa el consumo interno y es una de las temporadas más importantes del año.

Blas Gutiérrez destacó las acciones que se han puesto en marcha para resaltar la riqueza turística, gastronómica y cultural que rodea a la ciudad.

Enfoque

Ese trabajo está enfocado en los promocionales para “posicionar atractivos cercanos, incentivar la visita a destinos locales y fomentar el consumo en establecimientos formales”.

Por esa razón, hizo un llamado a las autoridades para que haya diálogo, esto en relación a las protestas recientes y el plantón que se instaló por tres días en el centro de la ciudad.

“Es fundamental que las autoridades competentes y los actores involucrados logren acuerdos a la brevedad posible, que permitan liberar las vialidades y garantizar la movilidad en esta zona estratégica para la actividad comercial”, refirió el líder del sector.

Se indicó que obstrucción de calles y la afectación al tránsito, provocan un impacto de forma directa no solo a los establecimientos cercanos, también a prestadores de servicios y consumidores.

Periodo vacacional

Estas prácticas tienen un efecto mayor cuando ocurren en fechas cercanas a periodos vacacionales, tiempos en los que se espera una mayor afluencia y dinamismo económico.

Blas Gutiérrez reiteró el compromiso que hay para seguir impulsando proyectos que fortalezcan la economía local, “promoviendo el consumo responsable y el aprovechamiento de los atractivos regionales”.

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