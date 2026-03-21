Podría dejar derrama económica de hasta 20 %

Como parte de las actividades que se tienen programadas para este periodo de Semana Santa, el sector comercial espera una derrama económica de hasta un 20 % debido a que crece el consumo interno.

Sobre el tema, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en la capital chiapaneca, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, informó que los negocios se suman a través de diversas estrategias.

Las buenas ventas para semana santa están relacionadas con la cantidad de personas que visitan la ciudad, lo que impulsa el consumo interno y es una de las temporadas más importantes del año.

Blas Gutiérrez destacó las acciones que se han puesto en marcha para resaltar la riqueza turística, gastronómica y cultural que rodea a la ciudad.

Enfoque

Ese trabajo está enfocado en los promocionales para “posicionar atractivos cercanos, incentivar la visita a destinos locales y fomentar el consumo en establecimientos formales”.

Por esa razón, hizo un llamado a las autoridades para que haya diálogo, esto en relación a las protestas recientes y el plantón que se instaló por tres días en el centro de la ciudad.

“Es fundamental que las autoridades competentes y los actores involucrados logren acuerdos a la brevedad posible, que permitan liberar las vialidades y garantizar la movilidad en esta zona estratégica para la actividad comercial”, refirió el líder del sector.

Se indicó que obstrucción de calles y la afectación al tránsito, provocan un impacto de forma directa no solo a los establecimientos cercanos, también a prestadores de servicios y consumidores.

Periodo vacacional

Estas prácticas tienen un efecto mayor cuando ocurren en fechas cercanas a periodos vacacionales, tiempos en los que se espera una mayor afluencia y dinamismo económico.

Blas Gutiérrez reiteró el compromiso que hay para seguir impulsando proyectos que fortalezcan la economía local, “promoviendo el consumo responsable y el aprovechamiento de los atractivos regionales”.