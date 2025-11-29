Podría Estados Unidos invadir a Venezuela

Una invasión de Estados Unidos a Venezuela “sería una tragedia para nuestro continente porque más allá de todos los vaivenes políticos y geopolíticos, están todas las dificultades estructurales en torno a la pobreza”, afirmó Matías Carámbula Pareja; viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay.

“Sería una tragedia que la guerra se instalara en nuestro continente, por lo que yo aspiro a que los gobiernos de la región, a través de los organismos que tienen como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y otros, den señales claras porque una injerencia sería una tragedia; sería un problema muy grande que se instale una invasión en pleno siglo XXI en nuestro continente”, dijo a La Jornada.

Preocupación

El funcionario del gobierno de izquierda que desde marzo pasado encabeza el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, expresó su preocupación por la falta de respeto a las normas internacionales que intentan “el ordenamiento del mundo, pues es cada vez más frecuente que no haya respeto a la normativa internacional desde Naciones Unidas”.

La Carámbula Pareja llegó a San Cristóbal para participar en el XVIII simposio internacional y el XIII congreso nacional de agricultura sostenible, organizado por diferentes instituciones, pero antes sostuvo reuniones de trabajo en la Ciudad de México con funcionarios del Gobierno Federal para conocer diferentes programas sociales.

Intereses

“Para el gobierno de Uruguay, uno de los desafíos importantes es el tema de la infancia y la pobreza infantil y en ese sentido son programas que nos ha interesado conocer. Los programas vinculados al bienestar son importantes”.

El viceministro también dijo que a diferencia de otros países, Estados Unidos no impuso aranceles adicionales a productos uruguayos de exportación como la carne. “No hubo cambios en esta etapa, pero indudablemente esas señales tan espontáneas e impredecibles pueden afectar nuestra inserción comercial, en este caso con Estados Unidos, uno de los principales destinos de la carne uruguaya”.