Podría reforma debilitar a otros partidos

La presidenta en Chiapas del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Katy Caravantes, consideró que la reforma electoral que fue propuesta por el gobierno federal, podría debilitar al resto de los partidos en un ejercicio “a modo”.

Las reglas electorales, enfatizó, tienen que garantizar el voto de cada ciudadano y respetar lo que la población decida.

No obstante, consideró que la reforma electoral propuesta no será acompañada por Acción Nacional, a excepción que hagan varios ajustes.

Katy Caravantes criticó la falta de debate entre las fuerzas políticas para llevar a bien la reforma, a fin de buscar un consenso y encontrar un cambio que ayude a la ciudadanía.

Costos

Uno de los puntos que contempla la reforma, está orientado a disminuir los costos de las elecciones, además de la reducción de los tiempos oficiales electorales en radio y televisión.

No obstante, se informó que el PAN no está en contra de los ajustes presupuestales, pero tiene que existir claridad con el manejo del dinero, la transparencia y fiscalización.

Rastreo

Uno de los puntos indispensables, enfatizó, es que existan mecanismos efectivos para rastrear recursos ilícitos en campañas.

Además de nulidad de elecciones cuando se acredite la intervención del crimen organizado, así como sanciones a partidos o dirigentes que permitan candidaturas que estén vinculadas con estructuras delictivas.

Caravantes comentó que si esos puntos no se integran a la reforma, podría tratarse solo de una simulación.