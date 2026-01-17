Podría superar la IA la capacidad de razonamiento

En el Auditorio de los Constituyentes, se presentó la conferencia magistral del destacado investigador universitario, Fernando Valenzuela Migoya, donde se advirtió que la Inteligencia Artificial (IA) superará en breve la razón humana.

En el acto se habló sobre el presente mundial sujeto a la IA, abordando los retos que representa utilizar las tecnologías sin desatender el desarrollo emocional de la raza humana.

Ponencia

Durante su ponencia, en el auditorio de la Unach, el reconocido docente de universidades en México y Latinoamérica llamó a realizar una reflexión de la transformación educativa que está ocurriendo en el mundo.

“La inteligencia artificial ya no desaparecerá, por el contrario, somos la primera generación que puede cerrar brechas inmensas sin necesidad de grandes recursos, pero sí tecnología y acuerdos en todo el mundo”, dijo.

Pero además el experto en el movimiento de la educación internacional dijo que existe un segundo reto, al preguntarse qué pasará cuando las tecnologías tengan mayor inteligencia que los humanos.

Carencias sociales

Es necesario utilizar esta tecnología para desarrollar las carencias sociales, de desarrollo y educativas, sin dejar de atender las necesidades humanas, además las nuevas tecnologías deberán agregar las ciencias sociales y no solo las exactas.

Finalmente, llamó a los escolares a atender la Inteligencia Artificial como un reto latente y crear desarrollo a partir de ella. La Agencia Aumentada es tomar mejores decisiones utilizando la IA.