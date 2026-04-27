Podría Unicach llegar a más municipios

Con la reciente llegada de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) al municipio de Berriozábal, la rectora Juana de Dios López Jiménez confirmó que la institución está llevando a cabo estudios de pertinencia para ampliar su presencia a municipios como Suchiate, Comitán, Las Rosas y Reforma.

La académica explicó que la institución mantiene firme el compromiso de expandir a más regiones la educación superior ante la gran demanda estudiantil que existe en carreras como Odontología.

Sin embargo, aclaró que la posibilidad de establecerse en nuevas localidades depende en gran medida del respaldo que encuentren en los presidentes municipales.

“Se necesita que los presidentes municipales sean comprometidos con las universidades, es este caso con la Unicach”, señaló.

Agregó que cuando hay oportunidad de recibir donaciones de terrenos o aportaciones económicas, el proceso resulta mucho más viable y facilita la puesta en marcha para trasladar una extensión universitaria.

Actualmente, la Unicach realiza estudios de pertinencia para definir qué licenciaturas puede ofrecer en cada municipio.

Dentro de las próximas sedes en evaluación se encuentra Suchiate, donde la universidad planea tener presencia.

Comitán

También trabajan en Comitán, en la fase de donación del terreno, con miras a instalar áreas de la salud, así como del arte y la cultura.

En el municipio de Las Rosas, considerado por la rectora como la capital tecnológica del estado, se analiza la apertura de una ingeniería.

Finalmente, en Reforma se proyecta ampliar la oferta educativa con una carrera nueva: ingeniería en petroquímica.