Podrían 1.2 millones de alumnos recibir beca

Una de las metas que tiene el gobierno federal, es que antes de finalizar este año en Chiapas se puedan alcanzar hasta un millón 200 mil estudiantes beneficiados con apoyos económicos, enfatizó Marcelo Toledo Cruz, titular de la Becas Bienestar en la entidad.

Recordó que desde el pasado 17 de septiembre está abierto el registro para tres becas y el proceso se extenderá hasta el 30 del mismo para dos becas; en el caso de la Gertrudis Bocanegra habrá una ampliación hasta el próximo 9 octubre.

Los apoyos económicos van dirigidos a estudiantes de nivel medio superior con la estrategia llamada Benito Juárez, mientras que para universitarios será la de Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

Los apoyos estarán oscilando entre mil 900 y cinco mil 800 pesos de manera bimestral, la cantidad mayor estará enfocada en la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinada a universidades prioritarias.

Gertrudis Bocanegra

Toledo Cruz aclaró que la beca Gertrudis Bocanegra apoyará a estudiantes de universidades que no reciben ningún tipo de apoyo del gobierno federal, en el caso de Chiapas son alrededor de 53 mil alumnos y alumnas.

Finalmente, se destacó que al cierre de este año se prevé que la Federación haga una inversión superior a los nueve mil millones de pesos.