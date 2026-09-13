Podrían actualizar Ley de Obra Pública

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Chiapas, sostuvo un encuentro gremial con Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, con el objetivo de fortalecer el diálogo y la colaboración en favor del desarrollo de la entidad.

Durante la reunión, el presidente del Comité Directivo de CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, reconoció a la legisladora como una aliada del diálogo, la construcción de acuerdos y la participación de la sociedad organizada. Asimismo, reiteró la disposición de la Cámara para aportar, desde la experiencia técnica de las empresas constructoras, a una Ley de Obra Pública moderna, transparente y eficiente.

Retos y propuestas

La diputada Marcela Castillo Atristain destacó que escuchar al sector constructor permite identificar sus retos y convertir sus inquietudes en propuestas concretas que el Congreso del Estado puede impulsar.

Expuso que una nueva generación al frente del Poder Legislativo implica no solo abrir las puertas al diálogo, sino también traducir necesidades reales en acciones que transformen.

Tamayo Carboney recordó que en abril de 2025, la CMIC presentó al Poder Legislativo una propuesta de reforma a la Ley de Obra Pública del Estado, que incluye la necesidad de fortalecer los Comités de Obra Pública en los municipios. Subrayó que una legislación actualizada debe sustentarse en equidad competitiva, eficiencia digital, rigor analítico y una sólida cultura de integridad.

En el encuentro también estuvieron presentes Luis Aguilar Gordillo, secretario de Cámara, y Romeo Guadalupe Natarén Velázquez, tesorero de CMIC Chiapas. Con ello, se refrendó el compromiso de trabajar con el Poder Legislativo, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para impulsar infraestructura de calidad y desarrollo para Chiapas.