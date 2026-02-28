Podrían comercios aumentar ventas hasta un 50 %

La llegada de la Semana Santa en Chiapas podría dejar buenos números en la parte económica, debido a que se estima que las ventas registren un aumento que podría ir desde un 20 hasta un 50 % en los diversos establecimientos.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Tuxtla), Miguel Ángel Blas Gutiérrez, comentó que se esperan buenas expectativas.

La Canaco, enfatizó que la “expectativa positiva responde al dinamismo que genera el flujo turístico local, regional y nacional, así como a las actividades recreativas, culturales y religiosas propias de la temporada”.

El presidente de la Canaco en Tuxtla Gutiérrez informó que los giros con mayor demanda en la temporada se ubican hacia la parte de restaurantes, transporte de turismo, hoteles, agencias de viajes, balnearios, comercios de alimentos y bebidas.

Blas Gutiérrez subrayó: “la Semana Santa representa una de las temporadas comerciales más importantes del primer semestre del año, al incentivar la movilidad de visitantes hacia los destinos turísticos de Chiapas y de Tuxtla Gutiérrez”.

Con lo antes señalado, se lanzó la invitación para que los turistas conozcan Tuxtla Gutiérrez y cada uno de los espacios naturales con los que se cuenta, lo que ayudaría a fortalecer la economía local.

La Canaco hizo un llamado a las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, para que se refuercen las estrategias de seguridad y vigilancia durante este periodo vacacional.