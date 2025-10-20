Podrían crear más facultades de Lenguas en la Unach

La Licenciatura en Enseñanza del Inglés de la Facultad de Lenguas Tuxtla Gutiérrez, perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) podría ampliar sus sedes para atender a la población que demanda esta formación académica.

Así lo confirmó la directora de la Unidad Académica, Maricela Alfaro Merchantd, quien dijo la escuela ha egresado a 39 generaciones.

Esto lo expuso durante el acto de entrega de documentos, donde felicitó a las y los graduados por haber culminado sus estudios y los exhortó a ejercer su profesión con ética y responsabilidad, adaptándose a un mundo en constante transformación y contribuyendo a la formación de nuevas generaciones.

Perfil

Dijo que el perfil de la Trigésima Novena Generación del programa de Enseñanza del Inglés es de estudiantes formados en metodologías contemporáneas de enseñanza de lenguas.

Estás generaciones y nuevas facultades, dijo, son observadas por el Consejo Universitario para ampliar el alcance de formaciones de profesionales capacitados para la docencia de Inglés en diversos contextos educativos.

Esto permitirá que la Licenciatura en Enseñanza del Inglés de la Facultad de Lenguas Tuxtla se consolide como un programa pionero en la formación de profesores de inglés en Chiapas. Una carrera que responde a la demanda de profesionales en la enseñanza de lenguas extranjera.