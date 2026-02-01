Podrían haber más despidos en el INE

Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local en el estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó que ha sido necesario no recontratar a personal operativo y de oficina ante los recortes presupuestales.

Este escenario podría complicarse aún más en caso de que la Reforma Electoral que se discute fuera aprobada, y con ella los rubros específicos de reducción a los presupuestos estatales.

Proyecto integral

Sin embargo, destacó el papel responsable de los trabajadores del INE, quienes continúan trabajando con eficiencia en diversas actividades de la Junta Local, además que confía en un proyecto integral que pueda atender las necesidades del INE en Chiapas.

Asimismo, explicó que el ajuste y recorte presupuestal se aplicó básicamente en plazas de honorarios permanentes que ya no fueron recontratadas, así como otros rubros, tal es el caso de viáticos y recurso para gasolinas, por lo que los viajes y actividades ordinarias se están priorizando.