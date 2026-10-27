Podrían hasta cien mil estudiantes recibir beca

Alrededor de cien mil estudiantes en Chiapas podrían verse beneficiados con la nueva convocatoria de registro que hay para la Beca Rita Cetina Gutiérrez, la cual está dirigida para primaria y secundaria.

Marcelo Toledo Cruz, titular de Becas Bienestar en Chiapas, informó que desde el 26 de octubre y hasta el viernes 6 de noviembre se podrán hacer los registros en la plataforma.

El pasado viernes concluyeron las visitas y las asambleas informativas en diversos municipios y escuelas, para que las familias se enteren de estos programas.

Oportunidad

Toledo Cruz comentó que ahora las familias que tienen hijos o hijas que ingresaron a primarias o secundarias deben hacer la parte que corresponda para los registros en las fechas marcadas.

El titular de las Becas Bienestar explicó que el programa Rita Cetina Gutiérrez apoya a estudiantes de primaria (de primero a sexto grado) con un recurso único anual de dos mil 500 pesos, para la compra de útiles escolares y uniformes por niño o niña.

Secundaria

Esa misma beca, dirigida a estudiantes de secundaria, comprende un apoyo bimestral de mil 900 pesos por familia; si hay otro hijo o hija en ese mismo nivel se dan 700 pesos adicionales.

Es importante para todo esto, dijo, que se cree una cuenta llave, además de tener a la mano documentos como la CURP validada por el Registro Civil.

Durante todo el procedimiento se solicitan algunos datos como correo electrónico y número telefónico, que sirven para contactar a la madre, padre o tutor para cualquier notificación relacionada con las becas.

En el registro también se pide la Clave del Centro de Trabajo, así como el nivel en el que está el estudiante, una identificación oficial y un comprobante de domicilio. Después vendrá nueva información para la entrega de las tarjetas.