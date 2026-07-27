Podrían mover miles de toneladas de fertilizantes

Las mejores condiciones de seguridad en Chiapas y la constante vigilancia que hay en tramos carreteros podrían facilitar que en próximas fechas se muevan de algunas zonas del país al territorio local miles de toneladas de fertilizantes, dijo Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C. (Conatram) en Chiapas.

Recordó que hace unos días volvieron a reunirse con personal de la Guardia Nacional, para atender los temas locales que preocupan al sector, y también se generaron propuestas.

Agregó que en Chiapas las mesas de trabajo han dado buenos resultados y ha sido bueno en el sentido de que no se ha registrado el robo de vehículos; cuando ocurrió un incidente, la unidad se recuperó de inmediato.

El sector, comentó, mueve diversos insumos en el interior del estado y también hacia otras zonas como Mérida, Puebla, Tabasco, Hidalgo y otros puntos del país; es ahí donde radica la importancia de reunirse con las autoridades para que el sector tenga seguridad en todos los tramos.

Seguridad

En el caso de Chiapas, remarcó, hasta este momento en la modalidad de vehículos pesados y hasta de pasaje no han tenido mayor problema; dicha situación, además de generar confianza, también abona a que haya más trabajo para todos los sectores.

Por eso, dijo, se participó en un concurso de movilización de fertilizantes, para el próximo ciclo que ya está en tiempo y forma.

Rayo Cruz detalló que las miles de toneladas de productos se estarían moviendo desde el Puerto de Veracruz hacia el interior de Chiapas, Tabasco y también de Oaxaca.