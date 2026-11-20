En Tuxtla Gutiérrez existirían unos 120 mil perros callejeros, algunos de ellos estarían formando parte de jaurías ferales con presencia en las inmediaciones del Cañón del Sumidero, el tramo carretero Tuxtla-San Fernando y la zona cerca al zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) donde han incrementado sus habilidades de caza y se teme que puedan atacar a seres humanos.

Esta problemática tiene como origen el abandono y la proliferación de perros que inicialmente son mascotas, luego otros que están abandonados se reproducen y, en búsqueda de supervivencia, se introducen al monte, donde han formado jaurías y retomado antiguos hábitos de cacería. A estos animales, particularmente los nacidos en la naturaleza, se les llama perros ferales.

Solución

La solución planteada por diversos sectores es la atención integral que involucre responsabilidades ante el abandono y las esterilizaciones masivas; sin embargo, ninguna propuesta ha sido aterrizada.

Muestra de ello es que recientemente el sector Salud realizó una Jornada Masiva de Esterilización Gratuita con una meta de 400 animales intervenidos quirúrgicamente.

Una cifra lejana a los 120 mil perros callejeros en etapa reproductiva tan solo en Tuxtla Gutiérrez.

El tema ha asomado a la luz pública, luego que se reportara un nuevo ataque feral a un venado en la reserva El Zapotal, particularmente en el emblemático zoológico de Chiapas.

ZooMAT

Al respecto, el ambientalista Carlos Alberto Guichard Romero, director operativo del ZooMAT, dijo es muy importante no “satanizar” a los perros, que viven una tragedia en el abandono al retomar sus intentos de caza para poder sobrevivir. Los verdaderos señalados deberían ser los humanos irresponsables.

Señaló de manera enfática que la reciente muerte de un venado en el zoológico debe servir para reflexionar sobre la relación de las personas y los animales y no para culpar a dependencias o funcionarios sin conocimiento de causa.

Explicó que dentro de la reserva del Zapotal, que tiene unas 110 hectáreas, se tiene un conteo de 100 venados en libertad. Uno de estos fue atacado por los perros ferales, que lo acorralaron en una zona baja cercana a los andadores.

Este acontecimiento se presenta en el contexto de una problemática que enfrenta la reserva, relacionada con distintos factores, entre ellos, el crecimiento de la mancha urbana en sus alrededores y el ingreso o desplazamiento de animales externos hacia las áreas naturales, donde pueden interactuar con las especies silvestres y representar riesgos para su conservación.

Las autoridades del ZooMAT atienden esta problemática de manera permanente mediante protocolos de prevención, vigilancia, control y remediación orientados a la protección de la fauna silvestre. No obstante, las dimensiones y características orográficas de la reserva representan un reto permanente.

El biólogo mencionó que las agresiones de perros ferales a animales se han reportado en otros momentos en Chiapas, con la muerte de ocho venados en 2019, pero también en Mérida, Sonora y la Ciudad de México, por ejemplo.

Lo alarmante sería que en la entidad ocurriera lo que pasa en el centro del país, donde los ataques de jaurías han llegado incluso contra seres humanos. Por ello, dijo, la urgencia de una atención integral.

Recorrido

Durante una visita a la zona, se pudo constatar que la reserva El Zapotal tiene diversos espacios de acceso irregular por donde pueden ingresar los perros; en la zona alta donde antes era el Penal de Cerro Hueco, hay una zona porosa entre el ZooMAT y el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (Much).

Existe una vieja malla ciclónica que está parcialmente desplomada, después de ella, un moderno cerco de metal del Museo, pero tiene diversos portones mal cerrados, puntos de unión mal ajustados por donde pueden ingresar y salir animales, para, posteriormente, otro cerco del zoológico.

Evidentemente es urgente la presencia de vigilancia y mejoras a la infraestructura de seguridad de la reserva El Zapotal que tiene más de 110 hectáreas. De las cuales, el 80 por ciento pertenecen al ZooMAT y el restante al Much.

Solución

Sin embargo, desde una visión integral en la que coinciden las autoridades del ZooMAT, de la Conamp y grupos protectores de animales, urge una campaña masiva de esterilización, adopción responsable, concientización y creación de espacios de rescate de animales.

En este sentido, la representante de Asociación: Mejor Amigo, Adopta, Ariadne Bielma, expuso que es necesario que las campañas de esterilización de las autoridades sean más amplias, flexibles y cambien de formato, pues actualmente reciben a animales con vínculos de propiedad.

Además, expuso que es necesario crear verdaderos centros de rescate y resguardo para reducir la población de criaturas en abandono.

Congreso

Esta propuesta ya fue explorada por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Chiapas, quien en legislaturas pasadas propuso las esterilizaciones masivas como medida preventiva para controlar la población y reducir los riesgos sanitarios y ecológicos.

Sin embargo, hasta la fecha, el proyecto no ha sido aterrizado y todo se reduce a campañas municipales y estatales para esterilizar a animales, pero la alta burocracia de los trámites y filtros generan que el trabajo sea insuficiente.

Dinero/salud/perros

Aunque los ambientalistas, como Romeo Cruz, de Asociación Verde, señalan que el motivo principal es el dinero que cuesta a las autoridades pagar las esterilizaciones. Pues una operación de esta naturaleza ronda entre 800 y mil 500 pesos.

Y es que en 2021, la Coordinación Estatal de Zoonosis señaló que por cada cinco ciudadanos que habitan en el municipio de Tuxtla Gutiérrez se encuentra un perro en situación de calle. Lo anterior se traduce a que se encuentran más de 120 mil caninos en las calles.

Conanp

Al respecto, la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp), en fechas pasadas señaló que existe un trabajo mediante el equipo del parque Cañón del Sumidero para concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado de sus animales y especies en general.

Señalando que dicho Cañón es un ecosistema que alberga una gran cantidad de especies de animales y plantas que mantienen en equilibrio, sin embargo, en los últimos diez años se ha detectado la invasión de lo que se le conoce como especies exóticas invasoras, las cuales han puesto en peligro a la flora y fauna endémica del Sumidero.

Las especies exóticas invasoras son aquellas que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, que son capaces de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que amenazan la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública.