Podrían producir 180 millones de moscas estériles

El pasado 21 de noviembre en Chiapas se detectó el primer caso del gusano barrenador después de que se creía que la plaga se había erradicado, y meses después el parásito llegó a 27 entidades federativas, lo que llevó a México y Estados Unidos a invertir 61 millones de dólares en un proyecto que ayudará a mejorar la sanidad animal.

La inauguración de la reciente Planta de Producción de Moscas Estériles de Gusano Barrenador, en el municipio de Metapa, representa un avance sustancial para el control de la plaga, iniciando con la liberación de alrededor de 10 millones de insectos para llegar a 100 millones cada semana antes de finalizar el 2026.

Con esto no solo se busca controlar la plaga, ambas naciones tienen la intención de proteger la sanidad animal, el patrimonio binacional sanitario y de fortalecer la economía regional a través de la producción del ganado. La planta en su punto máximo estaría en condiciones de producir hasta 180 millones de moscas estériles.

Contexto

Humberto Gómez Velázquez, coordinador de la Construcción de la Planta, comentó que el proceso de liberación de las moscas toma varios días, desde la etapa uno hasta el momento en que se soltarán. La radiación a estos insectos tiene un impacto en los órganos sexuales.

Una vez que las pupas están listas, especialistas revisan que tengan las alas, la coloración de ojos y cuerpo, después pasan a meterse a cilindros para que lleguen a la etapa del irradiador que se encuentra en una piscina.

Las moscas no son radioactivas, únicamente reciben la exposición para hacerlas estériles y puedan generar el efecto deseado para combatir al gusano barrenador.

Por cada macho estéril que copule con las moscas hembras silvestres, se reducen de 200 hasta 600 moscas menos a futuro. Un insecto bien alimentado en campo tiene una capacidad de vida de entre dos a tres semanas.

Binacional

Además de la inversión inicial de 61 millones de dólares, este fin de semana el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, anunció que el gobierno estadounidense sumará otros 83.8 mdd para seguir fortaleciendo los trabajos de control de la plaga.

Como parte de las acciones gubernamentales, las autoridades federales informaron que 5.3 millones de cabezas de ganado fueron revisadas en los últimos meses y 7 mil millones de moscas estériles liberadas para combatir a la plaga.

A eso se suman las 578 mil trampas artesanales que fueron colocadas en diversas partes del país, y el resultado fue la captura de alrededor de 13 millones de moscas.

Comienzan acciones

Los trabajados comenzarán con una jaula por día con alrededor de 48 mil individuos. Pasando todas las fases, se espera la producción de 10 millones de moscas cada semana.

La idea es que a finales del mes de noviembre sean unas siete jaulas trabajadas, lo que permitirá la liberación semanal de unas 100 millones de moscas.

Finalmente, se informó que la liberación de las moscas estériles comenzará desde el norte hasta el sur de México, es decir, se debe replegar el insecto y lo último se haría hacia Panamá.