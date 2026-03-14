Podrían prohibir uso de celular en las escuelas

Hay un análisis para valorar la posibilidad de que en las escuelas primarias y secundarias de todo el país quede prohibido el uso del celular con la intención de fortalecer la salud mental de la comunidad estudiantil, enfatizó el representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas, Raúl Bonifaz.

Previo a que se obtengan los resultados, comentó que el Gobierno Federal ha preparado una estrategia que incluirá a especialistas y al sector educativo, a través de diversas formas de diálogo.

Propósito

Bonifaz puntualizó que la medida busca beneficiar a menores de 16 años, toda vez que hay múltiples estudios que indican que el exceso en el consumo de contenidos digitales puede relacionarse con la ansiedad, depresión o trastornos del sueño.

Además, dijo, la exposición sin medida a los mensajes en redes sociales también puede dejar expuestos a los alumnos y alumnas con datos nocivos.

Por eso, agregó, la SEP ha convocado a un debate nacional donde el gobierno escuchará a las familias, representantes de empresas tecnológicas, docentes y especialistas para saber qué piensan y construir una propuesta formal.

Bonifaz recordó que a través del foro “Más allá de la pantalla”, se escucharon voces sobre estos temas para que se estudie y analice, a fin de que en junio se pueda consolidar el proyecto para regular el uso de celulares en el nivel primaria y secundaria.

Actividades locales

Para el caso de Chiapas, el representante de la SEP en el estado comentó que las autoridades estatales en materia de educación están trabajando el tema para sumarse a la estrategia nacional.

Bonifaz recordó que dentro de la estrategia a nivel país, también aparecen rubros que buscan prevenir las adicciones y atender la salud en muchos rubros.