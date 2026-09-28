Podrían reubicar cruz en honor a víctimas

La cruz rosa en honor a las víctimas de feminicidio colocada en noviembre pasado por la colectiva Madres en Resistencia en los alrededores de lo que será el nuevo Parque Bonampak, en la capital chiapaneca, se encuentra en análisis de reubicación, informó la secretaria de Infraestructura del estado, Anakaren Gómez Zuart.

Aseguró que la decisión de una posible reubicación ha sido a solicitud de la misma agrupación; sin embargo, de momento se mantendrá donde inicialmente fue instalada.

Asimismo, adelantó que se trabaja en un nuevo diseño que les fue pedido a la dependencia, para que después reubiquen a donde madres y familiares de las víctimas les soliciten. “Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión sin que antes sea petición de ellas o consultado por ellas”, aseguró.

Avance de obras

Respecto al avance, Gómez Zuarth reveló que la ejecución de los trabajos se encuentran por arriba del 80 por ciento, asegurando que la parte más complicada y tardada ya se realizó.

Se tiene previsto poder inaugurar el parque Bonampak en el mes de noviembre y así poder recibir a todas las familias chiapanecas para que puedan disfrutar de este espacio que va a conectar con el parque Bicentenario.

Recordó que la inversión es un aproximado a los 60 millones de pesos, sostuvo que adicionalmente se agregó recurso para las intervenciones culturales y artísticas con las que se contará.

Sobre la conservación de la estructura característica de este espacio, dijo que desde el inicio se le dió mantenimiento y se le hizo cambios de algunas piezas, debido a que consideró la esencia de este parque.

Finalmente, la secretaria expuso que el diseño tridilosa frente al Pakal es porque asemeja a su sombrero, entonces se conservó y partió de ahí para hacer el diseño integral del parque.