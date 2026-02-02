En Tuxtla Gutiérrez podrías casarte de manera gratuita, debido a que el Gobierno de Chiapas ha puesto en marcha una campaña para llevar a cabo las conocidas bodas colectivas.

El DIF Chiapas informó de las actividades que se realizarán con la estrategia Matrimonios Colectivos Gratuitos 2026, lo que dará certeza jurídica a las uniones entre parejas.

La documentación se estará recibiendo a partir de este 2 de febrero y se extenderá hasta el 13 del mismo mes. La recomendación a las personas interesadas es que deben acudir al DIF más cercano que tengan.

Adicional a ello, uno de los requisitos para quienes quieran participar en estas bodas colectivas es que tienen que ser mayores de edad.

Dentro de la documentación que deben llevar, se encuentra el acta de nacimiento, la cual debe estar actualizada para las dos personas.

Y se le agrega la copia de la credencial de elector de ambos contrayentes, ese documento debe venir en una sola hoja.

A través de las bodas colectivas también se le brinda a las familias certeza jurídica con esas uniones.

La información fue compartida por parte del DIF Tuxtla, informando que el cupo es limitado y que estarán recibiendo la documentación en un horario que va de nueve de la mañana a tres de la tarde.

En este caso, los papeles se estarán recibiendo en la 16.ª Poniente, esquina con la 1.ª Norte S/N en la colonia Moctezuma. El trámite se debe realizar en la Dirección Jurídica de la institución.