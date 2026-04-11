Polémica filmación de película en la Sierra

La filmación de una película de acción que hace alarde al uso de armas de fuego y violencia denominada “El Verdugo”, ha causado reacciones a favor y en contra en la región de la Sierra Madre de Chiapas, que en los últimos años vivió situaciones graves de inseguridad.

Protagonizada por el actor mexicano Amador “Alakrán” Granados y bajo la producción de Simba Verdugo, las locaciones abarcan los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa y Huixtla, según se ha revelado.

La filmación inició hace tres días y se ha dado a conocer algunos videos sobre el proceso.

Mientras algunos consideran que se trata de una apología a la violencia que se vivió en esta zona, otros señalan que se promoverán los lugares turísticos, la gastronomía y la producción regional.

Opiniones

“Esto es solo cine, actuación, montaje, historia, entretenimiento, qué les sorprende, si siempre han existido las películas de narcotráfico, ficción y acción; no es algo nuevo”, señalan otros en las redes sociales.

No se ha establecido el tiempo que durará el filme, aunque se dijo que en este participarán personas locales y algunos actores de Guatemala, al tratarse de un tema que involucra a la zona fronteriza.