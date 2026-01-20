Polémica por cobro en el albergue de Las Culturas

El 2 de Julio de 2025 con la asistencia de autoridades de la Secretaría de Salud del Estado, encabezados por su titular Omar Gómez Cruz y la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel fue inaugurado el Albergue de las Culturas.

El objetivo principal y único es alojar a personas que acompañan a los pacientes que permanecen internados en el Hospital de las Culturas. Siendo el máximo permitido dos personas, con una cuota simbólica de 30 pesos cada una, recursos que son utilizados para mantenimiento.

Problemática

Ciudadanos denunciaron que con el pretexto de que no pueden cubrir dicha cantidad, familiares de los pacientes nuevamente se han instalado en las afueras del edificio con carpas improvisadas, lonas, anafres, sillas, etc.

En el pasado, esto se había convertido en un negocio entre los mismos usuarios del hospital, desconociéndose el tipo de intereses que pudieran estar detrás de todo esto.

Los denunciantes comentan que si estas personas pueden costear pasaje y alimentos de hasta diez acompañantes, por qué se niegan a pagar el costo de este servicio.

No está demás recordar que este albergue cuenta con todos los servicios para una estancia digna, convirtiéndose en el único en su tipo a nivel estatal, a pesar de no haber sido construido con recursos públicos.