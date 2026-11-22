La temporada navideña es una de las que miles de personas aprovechan para visitar una de las zonas naturales protegidas más imponentes entre la frontera de México y Guatemala, al escalar el volcán Tacaná, con sus cuatro mil 92 metros sobre el nivel del mar.

Ingresar a la zona de la reserva de la Biósfera, en donde pueden encontrar un pavón o un quetzal, tiene un costo y este oscila los 225 pesos, que son derechos federales que se pagan a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), aparte de otorgar aportaciones a organizaciones locales que realizan la limpieza de las zonas y la contratación de guías para “evitar perderse”.

En los últimos días en las redes sociales se denunció que tanto la Conanp como la cooperativa Casa de Fuego, hacen negocio con los alpinistas locales, nacionales y extranjeros que acuden a la zona, al cobrar altas cuotas por el ingreso hacia la cima del coloso del sur.

Indicaron que el año pasado hubo molestias por el pago superior a los 200 pesos por persona, lo que hizo que descendiera el número de visitantes hasta en un 40 por ciento, con lo cual se afectó al comercio local que vive del turismo, sobre todo en la temporada navideña.

Mencionan que hace algunos años el ingreso era gratis y, en algunos casos, quienes llegaban regalaban juguetes para los niños de la zona, mientras que en la actualidad todas las personas que llegan a escalar se tienen que registrar ante la Conanp y pagar una cuota por ello.

Se trata de derechos

De acuerdo con la página oficial del Gobierno Federal, para este año 2026, la cuota general para ingresar a las Área Naturales Protegidas es de 225 pesos, aunque se realizan descuentos que van del 50 al 75 por ciento a docentes y estudiantes.

En la zona existen dos cooperativas en las rutas de ascenso en las comunidades Talquián y Chiquihuite, en donde, generalmente los guías cobran por los servicios de “sendero, vigilancia y rescate” a razón de 100 pesos por persona.

La dependencia aclara que es obligatorio registrarse en los módulos de acceso y acatar las normas aplicadas por la reserva, entre ellas la prohibición del ingreso de alcohol, cigarros o drogas.

Sin embargo, los cooperativistas explican que a lo largo de todo el año realizan diversas actividades, sobre todo de limpieza y mantenimiento de los senderos hacia la cima del volcán, evitando así la contaminación.

A esas acciones también se suman autoridades comunitarias, prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales de Unión Juárez, Chiapas y de Sibinal, San Marcos, Guatemala.

Puntualizan que de esa manera se aborda la gestión integral de los residuos sólidos en el sendero conocido como “Talquián-La Línea”, ubicado en el área de influencia de la reserva de la Biosfera volcán Tacaná.

Los paseantes

De acuerdo con autoridades locales de Unión Juárez, año con año el número de visitantes para subir a la cima del volcán Tacaná, va en incremento, calculando que en el 2025 fueron unas cuatro mil personas que lo hicieron durante toda la temporada que concluye hasta finales de febrero o marzo.

La reserva de la Biósfera del volcán Tacaná es reservorio de fauna, pero también de flora como pinabete o pino guatemalteco, ciprés enano, pinos tropicales, mano de león, entre otras especies.

Reto Tacaná

Hace apenas dos semanas, un centenar de personas participaron en la travesía “Reto Tacaná”, aunque solamente cinco lograron alcanzar la cima del coloso del sur, con lo cual “se busca fomentar la actividad física, la convivencia y el senderismo”, dijo uno de sus organizadores Osman Corzo.

Explicó que tratan se efectuar esas actividades una vez al mes, con lo cual también se promueve el turismo hacia esta zona de una alta importancia natural.