Policía de SCLC abre convocatoria para 60 plazas

El municipio de San Cristóbal de Las Casas emitió una convocatoria a hombres y mujeres de entre 18 y 35 años para incorporarse como personal operativo de la Dirección de la Policía Municipal.

Requisitos

Los hombres interesados deberán tener una estatura mínima de 1.65 y en el caso de las mujeres 1.55, además de haber concluido estudios mínimos en Educación Media Superior.

Entre los requisitos se encuentra tener disponibilidad de horario, no ser ministro de algún culto religioso y en caso de haber pertenecido a alguna corporación policial, a las Fuerzas Armadas o empresa de seguridad, se debe demostrar que la baja fue de carácter voluntario. Cualquier otro motivo, indica la convocatoria, será impedimento para el ingreso.

Las y los interesados deberán entregar la documentación requerida en el departamento de Recursos Humanos de la Policía Municipal. El registro estará disponible desde el 13 de enero y hasta el 28 del mismo mes.

Los resultados serán publicados el 30 de enero de 2026, una vez que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia los apruebe. La convocatoria indica que, por la necesidad del servicio, los aspirantes aprobados causarán alta desde el 1º de febrero de 2026.

Esta alta, indican, será previa al proceso y resultados de las evaluaciones que realiza el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado. Quien no apruebe estos exámenes, será dado de baja inmediatamente.