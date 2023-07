Policía de Suchiate echa a migrantes de domo

El problema migratorio crece en varias regiones de Chiapas y México. Cortesía

El párroco católico de Suchiate, Heyman Vázquez Medina, denunció que las autoridades municipales prohibieron a los cientos de migrantes —que se encuentran en ese lugar tramitando documentos migratorios— que duerman bajo el domo ubicado en el Parque Central.

“La Policía Municipal no los está dejando entrar al parque, la gente está durmiendo en la calle, quieren entrar a la parroquia pero no tenemos baños. Es muchísima gente. Están a la intemperie, les llueve y se mojan, es un desorden. Además, no tienen dónde hacer sus necesidades”.

En entrevista telefónica, comentó que antes las autoridades municipales les permitían dormir en el domo del Parque Central, pero de un tiempo a la fecha se los prohibieron.

“Anoche me hablaron los policías porque varios se estaban saltando la barda y preguntaban si yo les había dado permiso. Solo dejé que entraran unas familias con niños y señoras porque no tenemos espacio”.

Agregó que la situación se agravó desde hace unos dos meses, cuando las autoridades migratorias decidieron atender a cientos migrantes en sus oficinas ubicadas en la frontera de Suchiate.

Señaló que “les dicen a los indocumentados que los llevarán a Tuxtla Gutiérrez y efectivamente salen dos camiones, pero cada día se van acumulando más personas.”

Vázquez Medina, quien hace varios años fundó en Arriaga el albergue para migrantes “Hogar de la Misericordia”, informó que la parroquia a su cargo en Suchiate está dando más de 600 comidas al día a los extranjeros que se encuentran en ese lugar.

“Ahora solo estamos dando una comida al día, a las 13:00 horas, porque no tenemos recursos para más; además, muchos se quedan haciendo fila y por no perder el turno ya no van”.