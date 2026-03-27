Policía estatal, una de las mejores evaluadas

La policía estatal de Chiapas salió dentro de las mejores evaluadas en todo el territorio nacional, según los datos revelados en la encuesta realizada por Emotegia Investigaciones y Consultoría.

El documento hizo la siguiente pregunta: “¿Cómo percibe el trabajo de la Policía estatal en su comunidad?”, y en Chiapas se registró el segundo porcentaje más alto con 58.62 % de aprobación.

Dentro de la metodología, se informó que se trató de un estudio cuantitativo y descriptivo, a través de una encuesta digital aplicable. La población objetivo fueron personas mayores de 18 años.

Con un tamaño de muestra de alrededor de dos mil 500 casos, con un nivel de confianza de 95 %. El levantamiento ocurrió entre el 15 y el 18 de marzo.

Más números

Con un 58.57 % de aprobación, Chiapas ocupa el tercer lugar nacional, respecto de los servicios de seguridad en el estado, es decir, apareció dentro de las entidades federativas mejor evaluadas con respecto a ese tema.

La encuesta, de alcance nacional, mostró que en relación al desempeño de las instituciones de seguridad el puntaje más alto lo alcanzó la Marina Armada con un 63.54 %, seguido del Ejército Mexicano con 60.29 %.

La mayoría de las personas encuestadas, dentro del país, consideraron que el crimen organizado y las extorsiones son los principales motivos de inseguridad.

No obstante, un 68 % de quienes participaron en este ejercicio, informaron que México está avanzando en el combate al crimen organizado.

Dentro del desempeño general de las instituciones de seguridad, otras cifras que se generaron fueron las siguientes:

Guardia Nacional: 56.17 %; fiscalías estatales: 51.18 %; policías estatales: 50.57 %; policías municipales: 48.23 %.

También se complementa la información nacional respecto de los motivos de inseguridad en su comunidad, y la lista se extiende a situaciones de robos, adicciones, violencia física, desastres naturales y secuestros.