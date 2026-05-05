Policía gana amparo directo contra su baja

La asociación Ciudadanos uniformados informó que un policía de San Cristóbal ganó un amparo directo contra su baja, siendo el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito el que dio una sentencia que obliga al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas (TJAECH) que antes había considerado extemporánea.

La asociación, encargada de defender a los elementos policiales, indicó que en un inicio la Sala Regional la que determinó que la demanda contra la baja del policía fue extemporánea, a pesar de que se presentó en tiempo y forma. Posterior el TJAECH confirmó dicha resolución.

Entre los alegatos contra el amparo se encontró un oficio por parte del jefe de Área De Recursos Humanos Del Ayuntamiento de San Cristóbal, “mediante el cual formuló diversas manifestaciones”.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró como innecesario hacer pronunciamientos sobre este oficio.

Dicho Tribunal Colegiado resolvió que “la justicia de la unión ampara y protege” al policía que promovió la demanda por su baja, y solicitó que las autoridades se abstengan de considerar como extemporánea la presentación de esta.