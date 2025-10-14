Policías deben conducirse con lealtad: Javier Jiménez

El diputado Javier Jiménez Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado de Chiapas se pronunció sobre las conductas inapropiadas en cuerpos policiales, subrayando que los elementos encargados de resguardar la seguridad deben ser personas con características de “lealtad, serias y responsables”. En entrevista, el legislador manifestó su preocupación por los casos en los que los servidores públicos no se comportan con la ética debida.

Nadie por encima de la ley

“Y cuando esto no se está comportando de esa manera, pues sí preocupa porque nadie debe estar por encima de la ley”, afirmó.

Jiménez Jiménez enfatizó que la ciudadanía busca precisamente “el resguardo y la seguridad”, y reconoció que lo que acontece a nivel municipal “es preocupante”.

No obstante, el diputado contrastó la situación municipal con la actuación a nivel estatal, la cual, dijo, observa de manera positiva. “Lo que está pasando a nivel estatal, instrumentándose las políticas del Gobierno del Estado mediante la Fiscalía General del Estado, creo que están haciendo muy bien las cosas”.

Destacó las directrices del gobernador Eduardo Ramírez, asegurando que “están estableciendo mecanismos de mucha atención a la ciudadanía”. Al respecto, consideró que la seguridad en la entidad “se va encaminando de manera muy importante, muy congruente”.

Respalda estrategia

Pese a su respaldo a la estrategia estatal, el presidente de la Comisión de Seguridad admitió que “pareciera que algo está faltando” para erradicar por completo las conductas lamentables en algunos cuerpos de seguridad, tanto municipales como estatales”.

“Vamos a procurar que ojalá y las cosas vayan mejorando en ese sentido”, concluyó.