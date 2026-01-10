Policías estatales dan seguridad al municipio

Policías estatales se encuentran encargados de la seguridad preventiva en Mazatán luego de que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) detuvieron la tarde noche a 12 policías municipales, entre estos el director y subdirector.

Este viernes la presidenta municipal, Sara Barrera Solís, no hizo acto de presencia en las instalaciones ni en eventos públicos, y según colaboradores cercanos tras el operativo sostuvieron una reunión urgente en una casa particular misma que concluyó después de las 03:00 horas de este viernes.

En la página oficial del Ayuntamiento de Mazatán señala como última actividad pública de la alcaldesa la entrega de lentes bifocales en el ejido La Victoria, después se conoció la intervención de la autoridad estatal y federal en palacio municipal.

Un día después del aseguramiento y traslado de los policías municipales a Tuxtla Gutiérrez para dar continuidad a su presunta participación en delitos relacionados con el funcionamiento de cuerpos de seguridad y el uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, la incertidumbre persiste.

Alcaldesa está ausente

La alcaldesa Sara Barrera Solís no se presentó a la mesa de seguridad en la que estuvo presente el gobernador del estado y el secretario de Seguridad Pública, tampoco estuvo como lo acostumbraba en los eventos que el mandatario presidió en Tapachula.

Familiares de los policías asegurados han buscado a la autoridad municipal y a través de redes sociales han pedido información sobre sus seres queridos sin que haya respuesta; algunos de los funcionarios cercanos tratan de minimizar los hechos señalando que los operativos de este tipo se realizan en todo el estado y que se trata de investigaciones sobre corrupción pero que no hay nada en concreto.