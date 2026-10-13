Policías municipales de Huehuetán donan silla

Más allá de su labor de vigilancia y cumplimiento de la ley, elementos de Seguridad Pública Municipal de Huehuetán, encabezados Norberto Hernández Ovalle, demostraron su vocación de servicio y lado humano al donar una silla de ruedas a un adulto mayor con discapacidad. El personal cooperó para adquirir el aparato y mejorar la movilidad de la persona en situación vulnerable

Los uniformados, conscientes de la difícil situación que enfrentaba el ciudadano para desplazarse, realizaron una cooperación voluntaria para adquirir la ayuda técnica y con ello mejorar sus condiciones de vida.

Concientización

La iniciativa y colecta fue coordinada por el director Norberto Hernández Ovalle y avalada por los propios elementos, inspirados en el mensaje de concientización del alcalde Sixto López Pérez, sobre el compromiso social de la corporación. El beneficiario es una persona conocida por los policías, con quien mantienen contacto constante, lo que despertó el interés de apoyarlo.

El titular de la corporación destacó que estas acciones reflejan que el trabajo policial no se limita a la seguridad, sino que también está marcado por la empatía, el sacrificio diario y el contacto directo con las situaciones más vulnerables de la sociedad.