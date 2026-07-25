Policias resguardan a menor que deambulaba

Este viernes se dio a conocer que un menor de edad que deambulaba solo por una colonia de San Cristóbal de Las Casas fue resguardado por la policía, luego de que ciudadanos reportaron la situación a las autoridades.

Tras la intervención, el menor fue entregado a un familiar conforme a los protocolos legales de protección.

Los policías acudieron al llamado tras recibir el reporte ciudadano y trasladaron al menor a las instalaciones de la corporación para garantizar su seguridad mientras realizaban las diligencias correspondientes.

Por su parte, Protección Civil (PC) le practicó una valoración médica, confirmando que se encontraba estable y sin lesiones de consideración.

En el procedimiento participaron el Sistema DIF y la autoridad ministerial competente, quienes llevaron a cabo las acciones necesarias para localizar e identificar a un familiar del menor, verificando el parentesco antes de realizar la entrega.