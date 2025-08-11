Policías tendrán 50 % de aumento salarial acumulado

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, confirmó que en el 2026 los elementos que están adscritos a la dependencia estatal tendrá un aumento en sus salarios de un 10 %, además de otros beneficios.

Hay que recordar que hace unos meses se hizo oficial un primer incremento de un 40 % para los sueldos, beneficiando alrededor de dos mil 200 trabajadores y trabajadoras.

Aparicio Avendaño adelantó que también se darán becas universitarias para todos los hijos e hijas de la policía de la SSP. Aumentar un 10 % más en salario, resaltó, se traduce en un 50 % en menos de un año, esto al sumar los dos ajustes.

Y vienen otros beneficios para los elementos de la corporación como son los créditos de viviendas, “esto es para seguir fortaleciendo la moral”, detalló el secretario.

Más herramientas para la seguridad

En lo que respecta al equipo táctico de la SSP, el secretario destacó la llegada de otros 15 vehículos VTL blindados, se entregarán en el mes de noviembre para hacer una flotilla de 35.

Al preguntarle si podría robustecerse el equipo Pakal (FRIP), comentó que 710 elementos son suficientes, toda vez que se trata de una fuerza de tarea que actúa solo en caso de alguna emergencia o con algún tema de alto impacto.

“Y con el resto de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que conforman todas las direcciones: de la Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Fronteriza y todas las áreas, creo que estamos muy fortalecidos”, remarcó.

Aparicio Avendaño recordó que hace unas semanas arribó el helicóptero Black Hawk y dos embarcaciones que llegaron para fortalecer las operaciones en varios sentidos.