Polifórum cierra el 2025 con exitosa reactivación

Tras cinco años de cierre forzado por la pandemia, el Centro de Convenciones y Polifórum Chiapas ha culminado el 2025 con una reactivación plena y un balance extraordinario, superando los 200 eventos y generando una derrama económica estimada en 8 millones de pesos.

Así lo confirmó en entrevista su director, Sismondi Esparza Flores, quien destacó que el recinto no solo ha vuelto a la vida, sino que lo ha hecho con fuerza y autosuficiencia.

“Este año marcó el renacer del Polifórum. Hemos demostrado que somos un espacio vital para la actividad económica, cultural y social de la ciudad”, afirmó Esparza Flores.

El director detalló que, desde su reapertura en diciembre del año pasado, el centro ha albergado una amplia variedad de actos, incluyendo alrededor de 15 conciertos con figuras de la talla de Amanda Miguel y Caifanes, obras de teatro, ceremonias de graduación universitaria y reuniones de cámaras empresariales.

Uno de los puntos mas destacados por el funcionario es el modelo de gestión autosustentable.

“Aunque somos propiedad del Gobierno del Estado, nos administramos con criterios de empresa privada. Todos nuestros gastos —luz, agua, predial y mantenimiento— se cubren con los ingresos que generamos, sin depender de subsidios”, aclaró, subrayando que se trata de un recinto que se paga a sí mismo.

Expectativas

Con miras al 2026, las expectativas son aún más ambiciosas. Esparza Flores anticipa una agenda más diversificada, que incluirá espectáculos masivos, graduaciones de instituciones tanto públicas como privadas, y un mayor número de convenciones empresariales y eventos cívicos.

“Nuestra visión es consolidarnos como el epicentro de la vida social y profesional de Tuxtla. Diciembre, con sus cenas y eventos institucionales, es solo el comienzo de una proyección de crecimiento constante”, señaló.

El Centro de Convenciones cuenta con una oferta flexible para adaptarse a todo tipo de necesidades, desde salones íntimos para 40 personas hasta un auditorio climatizado con capacidad para 99. Además, el restaurante Tuchtlán, operando de lunes a viernes, complementa la experiencia para los asistentes a los eventos.

“Queremos dejar claro que nuestras puertas están abiertas para todos: empresas, organizaciones y particulares. Este es un espacio de y para la comunidad, no exclusivo para el gobierno”, concluyó.