Política chiapaneca necesita caras nuevas: Javier Fregoso

“La política chiapaneca debería tener un relevo generacional, es momento de dar cabida a nuevos cuadros”, aseguró Javier Fregoso, aspirante a la Coordinación Federal por el Distrito II con cabecera en Bochil en el proceso interno de Morena.

El también abogado cuestionó las cuotas y negociaciones de poder que, dijo, han mantenido el control en las mismas personas durante años, por lo que consideró es momento de los jóvenes con ideas nuevas, con propuestas diferentes.

Distrito II

El Distrito II Federal está integrado por 16 municipios, entre ellos Pantelhó, Chenalhó y Chalchihuitán, zonas que históricamente han padecido de desplazamiento forzado y otros problemas sociales que hacen compleja su gestión.

Frente a ese panorama, sostuvo que hacer política requiere “ver, sentir y escuchar las necesidades” de las comunidades y advirtió que no se puede accionar desde un escritorio, por lo que consideró necesario recorrer el territorio.

Sobre los riesgos de incursionar en la política, respondió que no se debe hacer las cosas con miedo, ni pena, ni vergüenza y de mantener esa actitud, “nunca vamos a poder avanzar y trascender”.

Fregoso aseguró que, en la actualidad, Chiapas mejoró en comparación con años atrás y reconoció los avances en seguridad y tranquilidad, que atribuyó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Contienda interna

Respecto a la contienda interna y al mecanismo de encuesta, se mostró confiado pues recalcó que la población tiene la decisión y calificó como sabia la decisión que se tome por ese distrito.

Finalmente, el aspirante de 27 años envió un mensaje a los jóvenes de Bochil a que no dejen que otros decidan por ellos, pues consideró que no deben apartarlos de la política.