Políticas en favor de las personas sordas

Durante la conmemoración del Día Nacional de las Personas Sordas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa políticas sensibles y humanistas orientadas a atender a la población, especialmente a quienes enfrentan mayores necesidades, con el propósito de construir un Chiapas más justo, igualitario e incluyente, donde todas y todos cuenten con las mismas oportunidades para avanzar y alcanzar sus metas.

En este marco, el mandatario sostuvo que la atención integral de las personas sordas será una prioridad para su administración y anunció que en los municipios identificados como de alta marginación se impulsarán acciones de alfabetización, enseñanza bilingüe de lengua de señas en planteles educativos, entrega de apoyos tecnológicos para garantizar el derecho a la conectividad digital, así como la plena inclusión de personas con esta discapacidad en actividades socioculturales.

“Tengan la certeza de que siempre van a contar con mi acompañamiento, como su amigo, su gobernador y, sobre todo, como un humanista que entiende que nuestro paso por la vida es establecer el buen vivir en las personas sordas y en los diferentes sectores sociales. Seguiremos adelante con la visión clara para cumplir con sus propósitos. En 2026 daremos un paso trascendental en la transformación de la vida de las personas sordas”, expresó.

En este contexto, Ramírez Aguilar atestiguó la presentación del proyecto Aprendía, una herramienta inteligente, desarrollada por docentes y estudiantes de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), que facilita la enseñanza del español escrito a personas sordas mediante un sistema adaptable a cada usuario y un cuadernillo práctico. Esta aplicación forma parte del programa Chiapas Puede y estará disponible en el sitio web.