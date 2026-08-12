Políticas migratorias castigan comercios

Atrás han quedado los tiempos de bonanza que vivieron los comercios y empresas de Tapachula en 2023 y 2024 con la presencia de migrantes en la región.

En la actualidad, las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos desde enero de 2025 impactaron directamente en la economía de Tapachula; hay ausencias marcadas en las remesas de migrantes extranjeros varados en la ciudad.

Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, empresario del centro, afirmó que durante esos dos años la ciudad registró un auge económico sin precedente en los últimos 15 años, moviendo millones de pesos diarios en rentas, taxis, hoteles, comercio, plazas y servicios, producto de las remesas que recibían los migrantes en tránsito.

“Ese flujo se cortó el 20 de enero de 2025 con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., lo que provocó la cancelación de las remesas a migrantes y la disminución paulatina de las remesas de paisanos chiapanecos en Estados Unidos por las redadas antinmigrantes”, abundó.

Dijo que, de vivir un auge económico sin precedente por la llegada masiva de migrantes, Tapachula pasó a enfrentar en 2026 una crisis económica más profunda que la de covid-19, con caída de ventas, cierre de comercios y parálisis en el transporte.

Tipos de remesas

Detalló que en la región hay dos tipos de remesas: la del paisano chiapaneco en Estados Unidos que envía a su familia, y la del migrante extranjero varado en Tapachula, que fue la que más circulante generó en 2024.

“Las rentas se dispararon; en una habitación para dos personas metían hasta 10 y cobraban 100 dólares. En diciembre de 2024 no se podía conseguir un taxi a ninguna hora; todo estaba enfocado a migrantes”, recordó.

Indicó que lleva estadísticas diarias y mensuales y las ventas han bajado 40 por ciento, fenómeno que se replica en todos los sectores: comercio, servicios y abarrotes.