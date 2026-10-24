Políticas públicas aún excluyen a discapacitadas

“Hay que visibilizar a las mujeres, ¿pero a qué mujeres visibilizamos?, porque en las políticas públicas no estamos puestas las mujeres con alguna condición de discapacidad”, dijo Elizabeth Patricia Pérez, de la asociación “Amor Sin Fronteras”, durante la plática “Discapacidad, género y contextos discapacitantes” celebrada en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

En su intervención, la también activista señaló la importancia de mencionar el género al hablar de la discapacidad, esto porque estadísticamente el 57 % de las mujeres vive con esas condiciones.

Detalló que, según los datos, la discapacidad motriz ocupa el primer lugar, seguido de la discapacidad visual y la auditiva.

Poca accesibilidad

Elizabeth Patricia Pérez también hablo de la llamada “jerarquización de la discapacidad”, advirtiendo que, en ciudades como San Cristóbal, la inclusión termina reduciéndose a la construcción de rampas ubicadas en el centro histórico, excluyendo a otras discapacidades y a la periferia.

Asimismo, criticó que la poca difusión de algunos carteles en braille y en lengua de señas mexicanas también implica una forma de exclusión, además de la poca cantidad de semáforos sonoros que indican cuándo avanzar.

La academia es capacitista

La fundadora de Amor Sin Fronteras hizo un llamado a la academia, la cual, dijo, sigue siendo capacitista. Contó cómo al intentar ingresar a un doctorado se le requirió el examen de inglés TOEFL, el cual, para las personas con discapacidad visual implica una serie de complicaciones.