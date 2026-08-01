Polo de Desarrollo y la industrialización

El presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Juan Manuel Álvarez Mendoza, destacó que el polo de desarrollo que está por concretarse en Llano San Juan, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, traerá beneficios para la economía de la región Metropolitana de Chiapas.

Destacó que se tiene contemplado que las obras que ahí se realicen y que estén por iniciar, cuenten con suministro de gas natural a través de líneas de conducción desde Reforma, lo que será de gran beneficio para las empresas que ya decidieron y que van a decidir invertir en la zona.

Resaltó que una de las políticas económicas que ha impulsado el gobierno encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, es la creación de los polos de desarrollo a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo, a cargo de Luis Pedrero González, con quien han mantenido un acercamiento constante.

Panorama

“Una vez teniendo el gas natural en ese polo de desarrollo, seguramente vendrán más empresas nacionales e internacionales, van a voltear a ver a Chiapas como potencial de inversión, generando economía al requerir mano de obra calificada”.

Manifestó que el hecho de que en Chiapas no se tenga abastecimiento de gas natural ha mermado mucho el desarrollo de la industria, por lo que “seguramente será un parteaguas el poder tener este servicio para la operación de las empresas”.

Reiteró que han tenido acercamientos con el titular de la Secretaría de Economía y están por reunirse con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para poder sumarse a las políticas económicas que impulsen en los próximos años.